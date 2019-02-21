Mazda назвала цены на новый кроссовер Mazda CX-5 для России

К старту продаж в России готовится обновленный кроссовер Mazda CX-5 с новыми прогрессивными электронными системами. Стало известно, насколько придется раскошелиться желающим.

Компания Mazda заинтриговала российских поклонников своей продукции скорым выходом новинки – обновленным кроссовером CX-5 в адаптированной версии. Авто получит принципиально новую систему контролирующей электроники G-Vectoring Control Plus (контроль скорости, автоматическое регулирование крутящего момента и нагрузки на оси, обеспечение маневренной устойчивости авто), а также мультимедиа Apple CarPlay либо Android Auto.

Варианты силовых агрегатов остались прежними. Это 2-литровый 150-сильный бензиновый V4, работающий в паре с автоматической или механической «6-ступкой», а также топовый 2,5-литровый 192-сильный V4, работающий в паре с исключительно «автоматом» и полным приводом.

Комфортабельность и эстетика салона – как всегда, на высоком уровне: натуральная кожа Nappa, натуральное дерево, обогрев всех сидений, вентиляция передних кресел, 7-дюймовый тачскрин и проекционный экран. Дверь багажника оснащена электроприводом.

Стоимость авто стартует от 1,58 млн рублей (базовая комплектация с 2-литровым мотором и МКПП). Полноприводный 2,5-литровый вариант с «автоматом» обойдется минимум в 2,01 млн рублей, а топовая комплектация «потянет» почти на 2,5 млн рублей.