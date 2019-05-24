Кроссовер Dongfeng S560 за 620 000 рублей появился в продаже

Автомобиль претерпел обновление, в рамках которого получил изменения как салона, так и экстерьера. Накануне стали известны подробности новинки.

В Китае в продаже появился обновленный кроссовер Dongfeng S560. Автомобиль наделен фирменной радиаторной решеткой, пересмотренным передним бампером, другой оптикой, а сзади остался без изменений. В салоне паркетника обычные кнопки сменены сенсорными элементами, а ручки регулировок сделаны более компактными.

Для мультимедийной системы Dongfeng S560 предусмотрен «парящий» тачскрин на 8 дюймов. Машина оснащается камерой заднего вида, круиз-контролем, климатической установкой, системой курсовой устойчивости, системой контроля давления в шинах, ассистентом при старте на возвышенность, панорамным люком. Кроме того, машина имеет кожаный руль, запуск мотора с кнопки, бесключевой доступ и так далее. Моторный отсек кроссовера занимает агрегат 1.5 на 150 л.с./230 Нм. Двигатель сочетается с 6-МКПП или вариатором.

Стоимость базовой версии Dongfeng S560 на внутреннем рынке в пересчете на российскую валюту составляет 620 000 рублей. За «топовый» паркетник просят 750 000 рублей. О появлении машины в России пока не сообщается.