Бюджетный конкурент Tesla: Эксперты рассказали, каким будет российский электромобиль Zetta

Сегодня, 14:53 \\ Авто/Мото

Это не первая попытка создать электромобиль в России – чего стоят только проекты «Лада Ellada» и «Ё-мобиль», – однако есть подозрение, что Zetta сумеет добиться большего успеха. Почему на это есть шансы – рассказали эксперты.

Реализация проекта «Зетта» была запущена еще в 2016 году – тогда началась разработка автомобиля и подготовка к производству. С 2018-го начато проектирование конвейера с производственной мощностью в 15 000 единиц авто, и с текущего года – строительство производственной площадки и ее оснащение. По ожиданиям, в серию электромобили выйдут уже в конце года – в количестве нескольких десятков экземпляров.

Шасси «Зетты» было модифицировано из подвесок ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110, а дизайн электрической «трехдверки» вдохновлен внешним видом кей-каров из Японии. Аккумулятор Zetta получит китайский – это GE Power Technology емкостью в 10-32 кВт/ч. Благодаря ему электромобиль сможет пройти на одном заряде от 200 до 560 км при загруженности в от 486 до 708 кг соответственно. Говорят, что разработчики предусматривают для «Зетты» и полный, и монопривод.

В салоне Zetta смогут разместиться 4 человека. Управление будет осуществляться через планшет, расположенный на передней панели. При этом машина получит традиционный руль, но лишь для соблюдения сертификационных условий. Также в машину через заднюю дверь легко сможет попасть человек с ограниченными возможностями на коляске.

Сообщается, что большая часть электрокаров Zetta будет рассчитана на экспорт в страны Ближнего Востока. Получится ли у новинки массово заинтересовать рядовых россиян, пока неизвестно – даже Tesla в таком масштабе это не удалось. Однако эксперты считают, что «Зетте» поможет бюджетная стоимость базовой комплектации – около 450 тыс. рублей.

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Автор - Марина Кравченко
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