«Никак не втыкается»: На проблемы со сцеплением LADA Granta FL пожаловался водитель

Сегодня, 13:34 \\ Авто/Мото

По словам автомобилиста, во время езды по трассе он не сумел нормально переключить скорость.

Об этом он рассказал в сообществе «грантоводов» соцсети, пожаловавшись на проблемы со сцеплением своей LADA Granta FL. Он спокойно ехал на второй скорости, никаких проблем не возникало, однако стоило ему попытаться включить третью передачу, как водитель начал понимать, что сделать это будет не так-то просто.

«Никак не втыкается, что это может быть?», – сокрушается автолюбитель, уточняя, что после этого он остановился, развернулся и попытался включить заднюю передачу, однако и здесь LADA Granta FL его подвела – сделать это получилось лишь тогда, когда он заглушил свою машину. Комментаторы в сети усомнились, что с автомобилем всё в порядке, и предложили водителю отправиться к «официалам».

«У меня тоже только на заглушенной переключалось. Походу, сцеплению конец», «Или может вилку выжимного сломал», – неутешительные рекомендации поступили от автолюбителей. Большинство владельцев LADA Granta FL считают, что машине необходим срочный ремонт, и медлить с ним нельзя, поскольку непонятно, насколько там всё серьезно: «Если просто вилка, то повезло, но может быть придётся менять всю коробку передач целиком».

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Автор - Алекс Ройзман
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