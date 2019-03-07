«Патрик» по цене LADA Granta: Впечатлениями от поддержанного УАЗ «Патриот» поделился владелец

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

Водитель объяснил, что помимо денег на покупку, ему пришлось потратиться на приведение внедорожника в приличный вид.

Обзорщик с канала «Заводи поехали» решил рассказать о своих впечатлениях от покупки подержанного УАЗ «Патриот». Изначально блогера привлёк внешний вид автомобиля – белый цвет на стильных легкосплавных дисках смотрелся крайне привлекательно, что, впрочем, не помешало новоявленному «уазоводу» начать вносить коррективы сразу же после приобретения.

Решетку радиатора он установил от нового УАЗ «Патриот», чтобы его внедорожник стал ещё красивее внешне, и сразу на очереди были другие доработки. «Купив Патриота по цене LADA Granta мне пришлось почти сразу вложить в него существенную сумму денег, нужно быть к этому готовыми всем, кто покупает Патрика с пробегом», – делится рекомендациями водитель.

Автомобилист приобрёл новую резину, заменил сломавшийся радиатор и расширительный бачок. Помимо этого, почти сразу пришлось менять цепь ГРМ, поскольку «на холодную» она начинала жутко греметь, словно бы цепь стёрлась окончательно и теперь соприкасалась с металлом. По салону УАЗ «Патриот» у водителя тоже хватает претензий: коробка передач жутко шумная, в некоторых места отвалились резинки уплотнителей, пластик весь затёрт.

Подводя итог, обзорщик уточнил, что даже навигационная система в автомобиле работала не так, как надо, и ему пришлось перебирать её по отдельным запчастям, чтобы устранить причину дефекта. В целом же, УАЗ «Патриот» оставил у водителя максимально неоднозначное впечатление. Он знал, что от российского внедорожника с пробегом стоит ждать проблем, но не предполагал, что их окажется так много.

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Автор - Алекс Ройзман
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