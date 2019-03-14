Для малого бизнеса и жителей села: Новые рендеры LADA Vesta в кузове пикап показали в сети

Если ранее в сети публиковались лишь концепт-арты зарубежных художников, то сейчас пришёл черед для отечественных мастеров.

Специалисты из «Авто Mail.ru» пофантазировали на тему того, каким могла бы получиться LADA Vesta, если бы «АвтоВАЗ» решился прислушаться к мнению автолюбителей и выпустил бы её в кузове пикап. Вероятнее всего, данная модель получила бы широкое распространение в России, особенно среди малого бизнеса и в сельских местностях, однако отечественный производитель никоим образом не подтверждал информацию о том, что пикап может быть выпущен.

На данный момент LADA Vesta доступна в двух кузовах – седан и универсал, и «АвтоВАЗ» пока не думает о расширении модельного ряда, предпочитая довольствоваться выпуском кроссовых версий существующих моделей. Что же касается самих рендерных снимков, то на них представлен автомобиль с классической передней часть от «Весты», а также переработанной задней частью.

Таким образом, автомобиль получился бы двуместным, поскольку второго ряда сидений данная конструкция не предусматривала бы. Отметить можно и обилие хромовых вставок, наличие стильных колесных дисков и уже классические Х-образные вырезы по бокам и передней части LADA Vesta в кузове пикап.