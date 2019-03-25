Заводится и глохнет: О решении классической проблемы ВАЗ-2106 рассказал мастер

Сегодня, 15:33 \\ Авто/Мото

Автомеханик продемонстрировал один из вариантов «возвращения к жизни» легендарной «шестерки».

На You Tube-канале Sergey Avtocar 2nd CH появился ролик, в котором мастер рассказал о решении классической проблемы ВАЗ-2106 – автомобиль заводится и глохнет. Автомеханик сообщил, что ему пригнали «шестерку» с электронным зажиганием. Мотор машины не запускается, а если и запускается, то «с толкача», после чего глохнет. Если же запускать мотор стартером, то, пока он вращается, работает и агрегат, но если «отпустить» стартер, то двигатель останавливается.

В первую очередь в автомобиле измерили компрессию в каждом из цилиндров, и проверка не показала проблем. С подачей топлива тоже не было обнаружено никаких неисправностей. Осмотр трамблера позволил выявить перегорающее сопротивление – крышка трамблера была заменена, но это не дало результата. Безуспешной оказалась и замена блока управления электронным зажиганием.

После этого мастер решил, что проблема может быть скрыта в карбюраторе или в прокладке под ним. При демонтаже карбюратора было обнаружено, что прокладки под ним уже нет – ее «пробило», из-за чего лишний воздух затягивало в силовую установку. Предполагалось, что именно это препятствовало запуску двигателя, однако после установки новой прокладки проблема не решилась.

Очевидно, что автомеханик проверил все распространенные причины проблемы, но тщетно. А потому он решил осмотреть замок зажигания (китайский), и это дало положительный результат – замок «троил», а потому его заменили на новый, после чего двигатель ВАЗ-2106 корректно заводится.

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Автор - Макс Обломов
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