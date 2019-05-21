«Самый быстрый КИА в России»: Впечатления от KIA Stinger записал блогер

Сегодня, 10:54 \\ Авто/Мото

Корейский спорткар быстро развивает скорость, но при этом расходует много топлива.

Популярность KIA Stinger уверенно набирает обороты на российском рынке. Ведущий YouTube-канала «ProDrive» записал впечатления о корейском спорткаре.

Подкапотное пространство «Стингера» занимает 3,3-литровый 6-цилиндровый двигатель с производительностью 370 лошадиных сил, приводимый в действие 8-ступенчатой АКПП. На рынке за такой автомобиль придется выложить почти 3 400 000 рублей.

Внешний облик KIA Stinger порадовал блогера, который заявил, что этот автомобиль выгодно выделяется из общей массы в городском потоке. Салон корейского спорткара тоже порадовал обзорщика своим оформлением, а также наличием современных опций. Заниженная подвеска на «корейце», благодаря своим настройкам позволяет свободно маневрировать, а тормоза от Brembo хорошо замедляют автомобиль.

Далее эксперт организовал несколько замеров скорости KIA Stinger, чтобы выяснить время, за которое «кореец» реально набирает первую «сотню». В первом заезде «Стингер разогнался до первой «сотни» за 5,7 секунды, второй заезд показал, что машина может разгоняться до первых 100 км/ч за 5,65. В третьем заезде корейский спорткар с включенным спортивным режимом смог разогнаться до первой «сотни» за 5,2 секунды. «Самый быстрый КИА в России», - так оценил автомобиль обзорщик.

Интересно, что KIA Stinger обладает повышенным «аппетитом» -20-25 литров топлива на 100 км, что не дает оснований считать этот автомобиль экономичным. При этом, блогер отметил, что «Стингер» - достаточно неплохой автомобиль, если не считать плохую шумоизоляцию и «тупую» коробку передач.

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Автор - Михаил Соболев
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