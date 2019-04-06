«Можно брать вместо Креты»: Достоинства кроссовера Chery Tiggo 3 назвал обзорщик

Сегодня, 09:03 \\ Авто/Мото

Китайский кроссовер за 800 тысяч рублей впечатлил популярного блогера.

В своём обзоре на канале Dizzlike Channel водитель решил объяснить, почему новый Chery Tiggo 3 так ему понравился. Среднеразмерный кроссовер, выполненный на базе Toyota RAV4 первого поколения, может похвастать крайне удачной, надежной компоновкой, а сочетание бензинового двигателя и вариатора позволяет автомобилю без особых проблем проезжать по 150-200 тыс. километров.

«Да, китайцы научились делать надежные вариаторы. Не знаю, как это получилось», – шутит блогер, называя техническую часть кроссовера Chery Tiggo 3 едва ли не главным его достоинством. За 20 000 километров активной эксплуатации, «китаец» повидал и грязь, и глубокий снег, и покорения серьезных вершин – при этом ни малейших проблем у владельца автомобиля с ним не возникло.

С большим удивлением для себя, водитель понял, что автопром дошел до той стадии развития, в котором китайские машины по качеству не уступают японским, а кое-где – и превосходят их. А о бюджетных «корейцах» обзорщику и говорить не хочется, поскольку он считает, что купить Hyundai Creta при наличии Chery Tiggo 3 за те же деньги – самое настоящее безумие: «Можно брать вместо Креты и избавить себя от лишней головной боли».

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Автор - Алекс Ройзман
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