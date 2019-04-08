Чистокровный «француз»: Renault Clio 3 сравнили с современным Sandero

Сегодня, 19:07 \\ Авто/Мото

Блогер снял обзор на некогда очень популярный в Европе субкомпактный автомобиль и пришёл к выводу, что доступный на российском рынке хэтчбек проигрывает практически по всем параметрам.

Как подчеркнул блогер с канала Dizzlike Channel, французский Renault Clio 3 ни в коем случае нельзя путать с Sandero. Прежде всего хэтчбек, предлагаемый в России, уступает по качеству материалов чистокровному «французу». Последнее авто отличают тяжелая дверь, хороший металл и прекрасная кожа на руле, сохранившаяся в идеальном состоянии после 120 000 км пробега.

На обзор попал Renault Clio, оснащённый 1,4-литровым 100-сильным мотором и 4-скоростным «автоматом» DP0. Если третьей генерации модели, покинувшей конвейер ещё в 2012 году, можно простить «древнюю» коробку за надёжность, то принять тот факт, что в 2019 году Renault Sandero тоже продаётся с 4-ступенчатой АКПП, уже сложнее. Правда, речь идёт о моденизированной версии DP2, но никакими революционными изменениями она похвастаться не может. В паре с такой трансмиссией работает 1,6-литровый двигатель мощностью 102 «лошадки».

Блогер проехался на Renault Clio 3 и отметил превосходную подвеску, хорошую управляемость и маневренность машины. В числе минусов модели оказались разве что слишком маленькие боковые зеркала, тесноватый салон и не самая впечатляющая динамика.

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Автор - Алина Руднева
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