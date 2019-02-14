Горный пикап: Skoda рассекретила название нового внедорожника на базе Kodiaq

Сегодня, 18:00 \\ Авто/Мото

Новый 2-дверный пикап от компании Skoda все еще находится в статусе концепта, но уже получил свое товарное имя – новинку назовут Mountiaq.

Такое имя было выбрано для пикапа неспроста, а позаимствовано из английского, где Mountain переводится как «гора» – ведь именно на преодоление нелегкого бездорожья и ориентирована чешская новинка.

Известно, что донором Skoda Mountiaq является кроссовер Kodiaq, но в сравнении с ним новый автомобиль получит более высокий дорожный просвет около 294 мм, большие внедорожные шины и модернизированную силовую структуру кузова. В качестве силовой установки выступит турбированный двигатель TSI объемом 2 литра. Привод для пикапа предусмотрен передний. Также пикап оснастят электрической лебедкой.

Снимков серийной модели в сети еще нет – только созданные 35-ю студентами профучилища Skoda рендеры концепта. Когда внедорожный пикап Skoda Mountiaq совершит свой официальный дебют, еще неизвестно.

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Автор - Марина Кравченко
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