Проиграл войну «корейцам»: Минусы Volkswagen Polo озвучил блогер

Немецкий седан должен был стать дешевым и надёжным «народным автомобилем», но корейским компаниям лучше удалось реализовать эту идею.

Автор канала THIS LAMA записал обзор на Volkswagen Polo, в котором озвучил основные минусы данной модели. Во-первых, автомобиль получил задние барабанные тормоза, которые недостаточно эффективны. Блогер считает, что устанавливать «эйрбеги», но не оснащать машину хорошими тормозами – это лицемерие со стороны производителя, который только делает вид, что заботиться о безопасности.

На это же указывает то, что в салон дорестайлинговой версии авто попадали выхлопные газы из-за расположения глушителя около вентиляционного отверстия багажника. Владельцам таких Volkswagen Polo приходилось самостоятельно «колхозить» выхлоп. К счастью, после рестайлинга этот недостаток был устранён.

В салоне разместились неудобные сидения с жесткой спинкой. Блогер уверен, что их такими сделали специально, чтобы покупателям захотелось пересесть в авто классом выше. У двигателя «Поло» тоже есть минусы. Так, во время движения «цокают» гидрокомпенсаторы, что считается конструктивной особенностью, а не поломкой. Периодически случается течь по шву подогревателя картерных газов.

Также известны случаи появления «задиров» в цилиндрах из-за разрушающегося катализатора. От этой же проблемы страдают некоторые корейские модели. Однако, судя по объёмам продаж, Volkswagen Polo всё-таки проиграл войну «корейцам». С мнением потребителей солидарен и блогер, который признался, что не понимает, зачем покупать «Поло», если есть Hyundai Solaris.