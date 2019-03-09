«Металлоприемщики оценят»: Пользователи раскритиковали «броневолгу» на базе ГАЗ-24

Творение белорусского умельца из Могилева родилось по наводке его маленького сына, который увидел подобную машину в одной из компьютерных игр.

Обзор необыкновенного автомобиля появился на канале «Чудо техники». Блогер, который приехал осмотреть «броневолгу», рассказал, что по технической части особенных новшеств здесь нет: ГАЗ-24 был использован всего лишь как каркас, на котором держался бы новый металлический кузов, выполненный в стилистике зомби-апокалипсиса. Мотор у «Волги» стоит тот же – 100-сильный ЗМЗ-402.

На оформление машины ушло 4 листа металла и огромное количество времени: автору тюнинга пришлось хорошенько освоить сварочный аппарат, чтобы воплотить идею «бронированного» ГАЗ-24 в жизнь. Обзорщик сообщил, что заднюю часть кузова «Волги» пришлось порезать, чтобы превратить его в пикап, и при этом усилить внешним трубчатым каркасом, чтобы авто не развалилось. Общий вес «броневолги» приближен к 3 тоннам. Также интересно, что внешняя броня с бойницами и двойным остеклением как бы надета на стоковый кузов ГАЗ-24.

В комментариях об автомобиле отозвались нелестно. «Вот такой тюнинг надо запрещать», «Провинциальщина», «Лютый колхоз», «Просто изуродовали автомобиль», – пишут пользователи. «Бич подобных проектов – уродские муляжи шестиствольных пулеметов», – остался недоволен отдельными деталями тюнинга подписчик. «Металлоприемщики оценят», – пошутил один из автомобилистов, а другие в очередной раз назвали переделку «тачкой Безумного Макса».