«Металлоприемщики оценят»: Пользователи раскритиковали «броневолгу» на базе ГАЗ-24

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Творение белорусского умельца из Могилева родилось по наводке его маленького сына, который увидел подобную машину в одной из компьютерных игр.

Обзор необыкновенного автомобиля появился на канале «Чудо техники». Блогер, который приехал осмотреть «броневолгу», рассказал, что по технической части особенных новшеств здесь нет: ГАЗ-24 был использован всего лишь как каркас, на котором держался бы новый металлический кузов, выполненный в стилистике зомби-апокалипсиса. Мотор у «Волги» стоит тот же – 100-сильный ЗМЗ-402.

На оформление машины ушло 4 листа металла и огромное количество времени: автору тюнинга пришлось хорошенько освоить сварочный аппарат, чтобы воплотить идею «бронированного» ГАЗ-24 в жизнь. Обзорщик сообщил, что заднюю часть кузова «Волги» пришлось порезать, чтобы превратить его в пикап, и при этом усилить внешним трубчатым каркасом, чтобы авто не развалилось. Общий вес «броневолги» приближен к 3 тоннам. Также интересно, что внешняя броня с бойницами и двойным остеклением как бы надета на стоковый кузов ГАЗ-24.

В комментариях об автомобиле отозвались нелестно. «Вот такой тюнинг надо запрещать», «Провинциальщина», «Лютый колхоз», «Просто изуродовали автомобиль», – пишут пользователи. «Бич подобных проектов – уродские муляжи шестиствольных пулеметов», – остался недоволен отдельными деталями тюнинга подписчик. «Металлоприемщики оценят», – пошутил один из автомобилистов, а другие в очередной раз назвали переделку «тачкой Безумного Макса».

Поделиться новостью:
Автор - Марина Кравченко
Главное за неделю

«Аркана, прощай»: Новый Changan CS85 приятно поразил блогера

Китайский кроссовер-купе сможет составить конкуренцию многим своим прославленным...

Что за «зверь» такой: Уникальную «Волгу» нашли в Перми

Энтузиасты доказали, что если руки «из того места», то и старый ГАЗ превратиться в...

«Хотят втюхать Дастер 2 по цене Х-Трейла»: Новый Renault Arkana не впечатлил пользователей сети

Смутила потенциальных покупателей и цена кроссовера, и устаревший интерьер.

«Китаец» за 2 миллиона: Кросс-купе Geely FY11 приедет в Россию уже в следующем году

Об этом рассказал гендир китайской компании, уточнив, что дебют амбициозного кросс-купе...

«Кто придет первым»: LADA Vesta сразилась со Skoda Rapid

Российский и чешский седаны оценили в гонке по прямой.

«Морда от «Весты»: Новое кросс-купе Changan CS85 Coupe оценили в сети

Купеобразный кроссовер, который позиционируется как конкурент BMW X4, россиянам напомнил...

В продажу поступил новый Kia Sportage с «умным» полным приводом

Корейская компания начала продажи обновлённого Kia Sportage с полным приводом. Отметим,...

«Как внедорожник Прадо никакой»: В сети сравнили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Koleos

Вопрос о выборе между подержанным «японцем» и новым «французом» вызвал спор между...

Дешевле «Весты»: FAW анонсировал продажи обновленной версии X40 в России

В обозримом будущем на российский рынок выйдет еще одна перспективная китайская новинка –...

Самые неожиданные: Названы иномарки, которые лучше не покупать

Автомобильные эксперты перечислили машины, которые подпадали под масштабные сервисные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ