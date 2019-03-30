Чего ждать от «китайца»: Впечатлениями от Chery Tiggo 7 поделилась автоэксперт

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Китайский автомобиль продолжает радовать своим технологическим оснащением.

Chery Tiggo 7 давно уже завоевал популярность на российском рынке, но при этом у него есть немало недочетов. Ведущая с канала «Лиса Рулит» поделилась впечатлениями от китайского кроссовера.

Внешний облик Chery Tiggo 7 блогер назвала вполне симпатичным, за который его и любят многие автомобилисты. Подкапотное пространство авто занимает 2-литровый двигатель с мощностью 122 лошадиные силы, работающий вместе с вариатором. Помимо него предусмотрен 1,5-литровый турбомотор объемом 1,5 литра с производительностью 152 «лошадки», приводимый в действие 6-позиционной МКПП.

Оба двигателя можно заправлять бензином АИ-92, а «аппетит» китайского кроссовера составляет 11-12 литров топлива. Также оба агрегата обладают системой распределенного впрыска горючего.

На сиденьях заднего ряда в Chery Tiggo 7 достаточно много места, что позволяет комфортно расположиться пассажирам, а кроме того для них предусмотрен подогрев кресел. На сиденьях переднего ряда имеются электрорегулировки, а также они очень удобны. Багажный отсек «китайца» отличается вместительностью, а полезное пространство можно увеличить за счет складывания задних сидений. Качество сборки салона тоже порадовало обзорщицу, так как в нем не ощущается неприятных запах.

Клиренс у китайского кроссовера достаточно большой, что позволяет машине спокойно ездить по бордюрам, но несмотря на это, автомобиль не предназначен для покорения сложного бездорожья, так как авто обладает только передним приводом. При езде автоэксперт подчеркнула наличие хорошей шумоизоляции, что позволяет избежать посторонних шумов. Что еще ценно для нее, так это наличие всевозможных подогревов.

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Автор - Михаил Соболев
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