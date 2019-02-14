В подарок дочери на 15-летие: Перуанский плотник создал Volkswagen Beetle из дерева

Перуанский энтузиаст Бьенвенидо Ортега разработал Volkswagen Beetle, обладающим кузовом из дерева. Этот автомобиль он решил сделать на 15-летие своей дочери Энели Ортега.

Интересно, что после создания автомобиля, перуанец должен был привезти его в Нью-Йорк. Первый автомобиль был подобен на одну из старых моделей Chevrolet, но в Колумбии автомобиль сломался, а из-за проблем с визой у плотника не получилось быстро отремонтировать машину. В итоге, Ортеге пришлось подарить авто друзьям и вернуться домой.

Для второго автомобиля перуанский плотник нашел шасси и двигатель от двух разных Volkswagen Beetle, а затем создал кузов, повторяющий стиль 1968 года из хинного дерева. Эту машину перуанец создавал около девяти месяцев, с учетом того, что ему приходилось работать по выходным. В дороге он провел уже два месяца, пока доехал до Флориды.