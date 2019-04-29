«Лучший седан, который не нужно ремонтировать»: Плюсы и минусы Renault Fluence со «вторички» раскрыл блогер

Французский подержанный седан можно приобрести и забыть о поломках.

На российском рынке Renault Fluence завоевал большую популярность, благодаря своей надежности. Блогер с YouTube-канала «АВТО БУ» раскрыл плюсы и минусы французского седана со «вторички».

На отечественном рынке «Флюенс» появился в 2010 году и сразу нашел свою аудиторию – такой автомобиль покупали степенные люди, не гоняющиеся за машиной, на которой можно погонять. При этом, авто отличается надежностью, что позволит назвать его «лучшим седаном, который не нужно ремонтировать.

Под капотом Renault Fluence разместились 1,6- и 2-литровые бензиновые моторы с производительностью 110 и 143 лошадиные силы, а также 1,5-литровый 105-сильный дизель. Агрегаты приводятся в действие МКПП, АКПП и вариатором. Интересно, что первый двигатель достаточно надежен и сможет долго прослужить – на нем раз в 60 000 км нужно заменить ремень ГРМ и раз в 20 000 км поставить новые свечи. Второй агрегат имеет значительный ресурс, а цепной привод ГРМ может прослужить 150 000 км.

Что касается коробок передач, то самой надежной можно назвать «механику», не вызывающую никаких нареканий, а у АКПП возникают часто перегревы из-за отсутствия датчика температуры. Вариатор на «Флюенсе» тоже надежен, но сможет проработать больше 200 000 км при аккуратной эксплуатации.

При покупке подержанного Renault Fluence стоит обратить внимание на кузов, на котором могут возникнуть сколы, а отсутствие оцинковки на кузове может привести к образованию ржавчины на металле. Салон французского седана изготовлен из износостойких материалов, а сиденья стираются только с течением длительного времени.