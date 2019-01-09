Альтернатива Volkswagen Tiguan: Кроссовер Hongqi HS5 поможет бренду выйти на новый уровень

Вчера, 21:00 \\ Авто/Мото

По мнению производителей, новый SUV должен существенно увеличить продажи, повысив популярность марки.

Бренду Hongqi, который ранее занимался изготовлением правительственных лимузинов, представляя такую себе версию китайского проекта «Кортеж», на данный момент никак не может стать массовым в Поднебесной. Переключив своё внимание с максимально дорогих автомобилей на массовый премиум-сегмент, компании удалось несколько увеличить свои продажи, однако на новый уровень китайский бренд выйдет лишь с кроссовером Hongqi HS5.

В этом убеждены представители компании FAW, суббрендом которой и является Hongqi. Новый кроссовер Hongqi HS5 они позиционируют, как более дешевую альтернативу Volkswagen Tiguan, Jeep Cherokee и Honda UR-V, при том, что по габаритным размерам и оснащению, своим конкурентам он не уступает.

Передняя независимая подвеска вкупе с классической «многорычажкой» наверняка смогут удовлетворить потребности среднестатистических автомобилистов, а для тех, кто согласится потратить на Hongqi HS5 39 тысяч долларов, будет представлена более дорогая версия, предусматривающая подключаемый полный привод и 2,0-литровый турбомотор на 224 «лошадки», агрегирующий с автоматической КПП.

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Автор - Алекс Ройзман
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