«Пенсионерская тачка»: Новая Renault Arkana разочаровала блогера

Сегодня, 08:00 \\ Авто/Мото

Французский купеобразный кроссовер не оправдал ожиданий.

Недавно на рынке появился купеобразный кроссовер Renault Arkana, быстро завоевавший популярность, но при этом его подвергли еще и критике. Блогер с YouTube-канала «Лиса Рулит» отметила, что ее разочаровал французский автомобиль.

В РФ «Аркану» предложат с двумя типа моторов – 1,3-литровым турбоагрегатом и 1,6-литровым «атмосферником». Первый сможет взаимодействовать только с МКПП, вариатором и передним приводом. Второй двигатель получит 5-позиционную МКПП и передний привод, а также 6-ступенчатую «механику», вариатор и полный привод. Но при этом блогера разочаровал Renault Arkana, так как автомобиль не предлагается с АКПП.

Еще одним разочарованием французского купеобразного кроссовера стало несоответствие внешнего облика машины с его конфигурацией. Судя по внешности, новинка должна быть стремительной и динамичной, а также ориентированной на молодежную аудиторию, но при этом машина рассчитана на обычного обывателя или на людей преклонного возраста. «Пенсионерская тачка», - негодует блогер.

Цены на «Аркану» тоже неприятно поразили автора видео, так как по ее мнению, автомобиль должен быть дешевле на 100 000 рублей. Переднеприводная Renault Arkana обойдется от 1 420 000 рублей, а за полноприводный вариант купе-кроссовера из Франции придется отдать почти 1 500 000 рублей.

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Автор - Михаил Соболев
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