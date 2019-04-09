«Зачем я это купил?»: О главных причинах покупки LADA Vesta рассказал обзорщик

По словам водителя, если присмотреться, «Веста» ничем не лучше того же Geely Emgrand.

На YouTube-канале «Наши Цены» появился сравнительный обзор LADA Vesta и популярного китайского седана. Обзорщик детально, по множеству характеристик, сравнивал между собой два автомобиля, и что примечательно, особой разницы он в них не находил. «Веста» чуть выше, экстерьер, чисто субъективно, приятнее, да и под капотом у неё расположен 1,6-литровый 106-сильный мотор.

При этом за те же 640 000 рублей, которые просят за базовую LADA Vesta с кондиционером, можно купить Geely Emgrand с климат-контролем и сенсорным дисплеем, а 1,5-литровый мотор у него будет всего на 1 «лошадку» слабее, чем у конкурента. Качество сборки «китайца» ощутимо выше, чем у «Весты», пластик мягче, да и в целом материалы отделки подобраны более удачно, интерьер и эргономика – сильные стороны Emgrand.

Однако несмотря на это, главной причиной покупки именно LADA Vesta, а не Geely Emgrand, является неликвидность последнего на вторичном рынке. Продать «Джили» конечно можно, но всего лишь спустя год езды он спокойно подешевеет едва ли не в два раза, что обзорщику очень не нравится: «Зачем я это купил вместо Джили? Потому что хочу наиграться с Вестой за год, а потом продать её на вторичке почти за те же деньги, что и купил. С китайцем так не получится».