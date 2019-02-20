Электрическая «Маруся»: Обновленная Marussia превратится в электрокар

«Возрождением» амбициозного отечественного спорткара займутся специалисты из Новосибирска.

Государственный технический университет НЭТИ решил заняться созданием электрокара, выполненного по наработкам отмененного автомобиля Marussia. Помимо них, в разработке примут участие представители конструкторского бюро «Спектр», которые в ближайшее время заключат официальный договор, предусматривающий производство электрической «Маруси».

Что примечательно, для привлечения внимания к данному событию, договор будет подписываться прямо на капоте одного из первых оригинальных спорткаров Marussia. Судя по заявлению представителей НЭТИ, работа над проектом уже кипит, и в ней принимают посильное участие и компания VIP-Service.

Это фирма, которая в 2011-2014 годах являлась официальным представителем бренда, а в 2017 – выкупила 6 моделей «Маруси» для дальнейшего восстановления. Стоит напомнить, что производство спорткара Marussia было приостановлено в 2014 году. Компания объявила себя банкротом, выпустив в тираж лишь 30 экземпляров российского спорткара.