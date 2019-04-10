Эксперты составили ТОП-5 кроссоверов с неубиваемой подвеской

Для того, чтобы ездить по российским дорогам, которые не отличаются хорошим качеством, рекомендуется приобрести кроссовер, способный преодолевать неровности. Эксперты с канала «АВТО БУ» составили ТОП-5 кроссоверов с неубиваемой подвеской.

Возглавил подготовленный рейтинг французский кроссовер Renault Duster, давно уже ставший бестселлером на отечественном рынке. «Дастер» получил под капот фактически «вечные» моторы с ресурсом больше 200 000 км и прочную подвеску, у которой после 200 000 км выходят из строя только ступичные подшипники.

Второе место досталось Toyota RAV4, обладающий двигателями, способными выходить больше 400 000 км, а что касается подвески, то при достижении пробега у нее ломаются только передние амортизаторы и втулки переднего стабилизатора. ТОП-3 закрывает Renault Kaptur с немного «валкой» подвеской, но при этом она прекрасно сглаживает все неровности российских дорог.

В ТОП-5 вошли Suzuki Grand Vitara и Hyundai Santa Fe. Первый обладает крепкой ходовой частью, у которой после 100 000 км выходят из строя крепления переднего стабилизатора и передние рычаги. У второго после пробега в 100 000 км необходимо менять опорные подшипники и стабилизаторы.