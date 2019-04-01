«Технологическое чудо на колесах»: Достоинства Volkswagen Touareg 2019 назвал эксперт

Сегодня, 18:30 \\ Авто/Мото

Блогеру крайне понравился немецкий кроссовер практически по всем параметрам, за исключением его цены.

В своём обзоре на канале V8 DXB автомобилист признался, что ему всегда нравился Volkswagen Touareg, однако та машина, в которую он превратился в своём третьем поколении – это просто нечто недостижимое. «Туарег» впечатлил эксперта своей «умной» светодиодной оптикой, которая доступна в максимальной комплектации авто, а также современным и стильным экстерьером.

В качестве Volkswagen Touareg для данного обзора была выбрана версия с 3,0-литровым «атмосферником» на 6 цилиндров. Максимальная отдача силовой установки составляет впечатляющие 340 «лошадок» и 430 Нм крутящего момента, что делает «немца» максимально быстрым на трассе и в меру «прожорливым» в условиях городских джунглей.

Управляемость и комфорт автомобиля – его основные достоинства и в предыдущих поколениях, однако здесь Volkswagen Touareg 2019 года выпуска сделал внушительный шаг вперед благодаря активному круиз-контролю, широкому спектру систем безопасности, возможностью автоматического контроля пребывания в полосе и многое другое. «Технологическое чудо на колёсах», – подвёл итог обзорщик.

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Автор - Алекс Ройзман
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