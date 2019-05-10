«Почти идеальная»: «АвтоВАЗ» объяснил, почему не делает LADA 4x4 мощнее

Журналисты поинтересовались у производителя, почему на «Ниву» не ставятся более производительные моторы, на что получили исчерпывающий ответ.

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не делает LADA 4x4 мощнее, после того, как соответствующий вопрос производителю задали журналисты «За рулем». Стоит сказать, что данный вопрос уже много лет беспокоит автомобилистов, которым не понятно, почему внедорожник «стоит на месте».

В ответе «АвтоВАЗа» журналистам говорится, что более производительная силовая установка приведет к нарушению баланса характеристик LADA 4x4, из-за чего станет необходимой серьезная доработка всей машины. Также в сообщении производителя отмечено, что в автомобиле «практически идеально сбалансированы тяга, ходовые качества, стоимость, безопасность и комфорт, и этого баланса отечественным машиностроителям удалось добиться за счет длительного поиска резервов для модернизации».

Напомним, «почти идеальная» LADA 4x4 представляет собой эволюцию советской «Нивы», появившейся 40 лет назад. Потребитель все реже обращает внимание на эту машину, однако она до сих пор имеет положительную динамику на рынке, и остается в списке самых востребованных автомобилей повышенной проходимости в РФ. Так, за январь-март текущего года LADA 4x4 разошлась тиражом в 7723 экземпляра с приростом в 9% в годовом сравнении. Минимальная стоимость внедорожника составляет 440 010 рублей. Появление новой LADA 4x4 ожидается в ближайшие 2-3 года.