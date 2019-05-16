Будет из чего выбрать: «АвтоВАЗ» раскрыл цветовую палитру LADA Granta Cross

Сегодня, 13:14 \\ Авто/Мото

Бюджетный кросс-универсал готов к продажам, и его первые экземпляры уже разошлись по дилерским центрам.

Накануне «АвтоВАЗ» раскрыл цветовую палитру LADA Granta Cross. Стоит сказать, что будущим покупателям кросс-универсала будет из чего выбрать, ведь им предложат девять вариантов покраски машины: «Аурум» золотисто-оранжевый (код 134), красно-оранжевый «Сердолик» (195), «Белое облако» (240), «Голубая планета» (418), «Рислинг» серый металлик (610), «Техно» серебристый (618), «Борнео» глубокий серый с голубизной (633), «Пантера» черный (672) и коричневатый «Кориандр» (790).

Точная дата начала продаж LADA Granta Cross пока не озвучивается. Представители компании «АвтоВАЗ» лишь сообщили, что появления машины на рынке стоит ждать будущим летом. При этом журналисты считают, что реализация кросс-универсала начнется в ближайшие пару недель. Нет также информации о ценниках и комплектациях Granta Cross, но эксперты полагают, что стоимость новинки будет выше, чем у стандартного универсала на 30-50 тысяч рублей.

LADA Granta Cross не получила серьезных конструктивных изменений и ее силовая линейка идентична текущей моторной гамме семейства «Гранта». Кросс-универсал наделен увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом, а потому его рассматривают не только как городской «бюджетник», а и машину для поездок за город. Салон Granta Cross получил интерьер, в котором сочетаются черный, серый и оранжевый цвета, а также используются глянцевые пластиковые вставки.

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Автор - Макс Обломов
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