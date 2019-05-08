«Автосервис разводит руками»: Владелец LADA Granta озадачен непонятными щелчками в колесах

«Грантовод» пожаловался, что с решением проблемы ему не могут помочь даже бывалые мастера.

В сообществе LADA Grantа «ВКонтакте» один из водителей рассказал, что несколько дней назад у его машины начал проявляться крайне странный дефект. При попытке тронуться вперед или назад, со стороны правого колеса начинает доноситься легкий хрустящий щелчок, который не уходит, даже если попробовать заглушить машину и попробовать раскачать её из стороны в сторону.

Даже официальные дилеры не могут определить, что не так с этой LADA Granta, при том, что водитель объехал уже всех «официалов» в своём городе: «Автосервис разводит руками. Подшипник не воет и привода не хрустят». Комментаторы в сети предположили, что данный недостаток может пропасть сам собой после обкатки, однако далеко не факт, что насовсем: «После покупки было тоже самое, потом пропало. А на 30 000 км появилось вновь, забил».

Автомобилисты считают, что серьезных последствий у этого щелчка быть не может, и предложили водителю, если он соберется ехать на LADA Granta в дальнее путешествие, проверить ремень ГРМ и уровень жидкости, залить полный бак и смело отправляться по своим делам: «Обычно это щелчки дифференциала или сцепления на шлицах, из-за увеличенного зазора».

Впрочем, нашлись и те, кто думает, что тут всё может быть куда серьезнее, поскольку разброс возможных причин, из-за которых «шумит» LADA Granta, слишком уж велик: «Не сразу найдёшь причину: начиная от тормозов и до подвески или даже подушек двигателя с сайлентблоками», «Залезь в яму и сам посмотри, лишь бы не было поздно до какой-либо серьезной поломки».