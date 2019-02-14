«Для своего времени – огонь была машинка»: Чем так хороша легендарная «Копейка», рассказали блогеры

Сегодня, 10:42 \\ Авто/Мото

Обзорщикам попалась «Копейка» 1972 года выпуска, и они не упустили возможности продемонстрировать, что её состояние – куда лучше многих современных авто.

Блогеры с канала Made In Japan решили рассказать об одном из самых знаменитых отечественных автомобилей – почти 50-летнем ВАЗ-2101. Благодаря тому, что сборка «Копейки» происходила по чертежам, предоставляемым компанией Fiat, данная машина могла похвастать приятным для своего времени экстерьером и отличным качеством, который долгие годы можно было считать эталоном российского автомобилестроения.

«Для своего времени – огонь была машинка», – убеждены блогеры, уточняя, что за ней выстраивались очереди чуть ли не на 10 лет. Спустя 50 лет ВАЗ-2101 не сильно изменился. В 2012 году появилась новая оптика, немного переработали салон, а вся компоновка осталась той же самой. Разве что задние фары ещё сделали побольше. При всех своих недостатках в виде отсутствия даже кондиционера, в защиту «Копейки» говорит её беспроблемный кузов.

«Он просто неубиваемый, сейчас так не делают», – утверждают автомобилисты. И действительно, несмотря на свой внушительный возраст, данный ВАЗ-2101 может похвастать отсутствием серьезных очагов ржавчины, а все его поломки, которые довольно часто случаются с узлами и агрегатами, устранить можно буквально за копейки: «Отремонтировать всё можно на коленке, проблем вообще никаких».

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Автор - Алекс Ройзман
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