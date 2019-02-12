«Откатал 6 лет. Неубиваемая!»: Основные достоинства покупки Toyota Camry 2.0 назвали в сети

Сегодня, 16:18 \\ Авто/Мото

По словам водителей, у данного «японца» недостатки практически отсутствуют.

В одном из сообществ любителей Toyota Camry, решили обсудить важный вопрос. Автомобилист захотел стать владельцем «Камрюхи» версии 2.0, потому ему стало интересно, какие подводные камни могут быть у данной покупки. И как оказалось, достоинств у этого автомобиля куда больше, чем у его «соседей» по модельному ряду в лице Camry 2.5 и 3.5.

В первую очередь, комментаторы хвалят «японца» за крайне скромный расход – даже при условии езды со скоростью в 130 км/ч, автомобиль не сжигает более 7-8 литров на 100 км, в то время как у моделей с двигателем помощнее, этот показатель может доходить до отметки в 10 л/100 км. Ещё один плюс – надежность узлов и агрегатов. Вкупе с 6-ступенчатой АКПП, Toyota Camry 2.0 становится максимально долговечной и беспроблемной: «Откатал 6 лет на такой. Неубиваемая!».

Несмотря на тот факт, что Toyota Camry с 2,5-литровым двигателем может похвастать более внушительным запасом мощности, это не делает её предпочтительным вариантом для покупки, поскольку в условиях российских дорог и постоянных скоростных ограничений, водитель попросту не сумеет заметить разницы, ведь свыше 130 км/ч разгоняться ему доведется крайне редко.

«Даже Toyota RAV4 с 2,0-литровым мотором ездит, а уж Камрюхе его хватит с головой», – уверенно резюмировали автомобилисты, посоветовав водителю не слушать негативные отзывы в адрес их любимого «японца».

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Автор - Алекс Ройзман
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