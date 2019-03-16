«Лучше купить простой универсал»: Что не так с KIA Proceed 2019, рассказали эксперты

Сегодня, 08:14 \\ Авто/Мото

Популярные блогеры устроили «корейцу» большой тест-драйв, в ходе которого разобрали его проблемные моменты.

В своём обзоре эксперты заявили, что восхищаются долгим и проблемным путём, проделанным компанией KIA, и очень ценят все их достижения за последние годы. Однако стоило водителям оказаться за рулём нового KIA Proceed, как они поняли, что хотят задать компании-производителю один единственный вопрос: «Ребята, ну как же так, что за ерунда-то?».

При этом, «Просид» очень сильно нравится блогерам с канала «Большой тест-драйв» внешне, и они считают, что снаружи данный автомобиль выглядит очень прикольно и «заряжено». Чтобы объяснить, что конкретно не так с новой KIA Proceed, экспертам понадобилось просто открыть дверь, опустить водительское сиденье в максимально низкое положение и попробовать сесть.

У блогера это получилось, но он макушкой доставал до потолка автомобиля, что во время езды наверняка причиняло бы ему большой дискомфорт: «И я ведь совсем не баскетболист, не особо и высокий. Это же машина для карликов». По словам автомобилистов, в KIA Proceed они чувствуют себя водителями «ГАЗели», поскольку им приходиться смотреть за дорогой свысока.

«Неужели нельзя было в этом корейском болиде сделать возможность опустить сиденья чуть пониже? Комфорта – ноль, лучше уж купить простой универсал, каким бы крутым не был этот «кореец», – разочаровывающий итог для KIA Proceed подвели водители.

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Автор - Алекс Ройзман
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