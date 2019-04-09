«Хотят втюхать Дастер 2 по цене Х-Трейла»: Новый Renault Arkana не впечатлил пользователей сети

Смутила потенциальных покупателей и цена кроссовера, и устаревший интерьер.

Обзор новенького Renault Arkana в топовой комплектации появился на канале «За рулем». Эксперт рассказал, что кроссовер хоть и построен на той же платформе, что и Renault Duster, но, по заявлениям производителя, имеет 55% совершенно новых деталей. По сравнению с «Дастером» и «Каптуром» на 50 мм увеличилась колесная база. Экстерьер «Арканы» тоже не имеет ничего общего с соплатформенниками.

Обзорщик отметил, что за счет кузова «лифтбек» багажное отделение «Рено Аркана» не впечатляет по высоте, но вполне вместительное для перевозки грузов в длину. Общий объем составляет 409 л.

В качестве силовой установки для топовой версии «Арканы» предложен 150-сильный турбомотор 1.3, который работает в сочетании с вариатором и полным приводом – разработчики заявляют, что по надежности этот движок не уступает 2-литровым «атмосферникам».

Задний ряд салона достаточно просторный, центральный тоннель очень низкий и не слишком мешает посадке третьего пассажира. Интерьер Renault Arkana обзорщик тоже похвалил. Отдельно он отметил тот факт, что у топовой «Арканы» есть руль, который впервые среди всех выпускаемых в России «Рено» регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. Оснащение тоже богатое, включающее в себя мониторинг слепых зон, климат-контроль, хорошую акустику и многие другие «плюшки».

Эксперт отметил, что продажи Renault Arkana стартуют в июне-июле этого года, цена топовой версии составит примерно 1,6 млн рублей, а вот в «базе» «Аркана» будет стоить около 1,15 млн рублей.

Однако возмущенные комментарии показали, что новинкой от Renault довольны немногие. Пользователей сети разочаровала слишком высокая цена кроссовера, не сочетающаяся с сомнительным качеством и отсутствием новизны: «За эту табуретку 1 600 000?», «Ценник космос, качество дешевое», «Интерьер как из 2001 года», – пишут комментаторы. «Хотят втюхать Дастер 2 по цене Х-Трейла», – написал один из пользователей. А другой отметил, что на сегодняшний день все автомобили бюджетного ряда похожи друг на друга: «Одноразовые с разным фантиком, бери любую».