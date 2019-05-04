Безопасность и проходимость: Про опции УАЗ «Патриот» рассказали в соцсетях

Вчера, 17:08 \\ Авто/Мото

Ульяновский автозавод решил познакомить публику с особенностями своего внедорожника с помощью интернета.

Про опции, которые обеспечивают модели УАЗ «Патриот» безопасность и проходимость, рассказали в соцсетях. Производитель заявил, что в вопросе оснащенности ему не стыдно даже за базовую версию внедорожника, ведь она имеет водительский эйрбэг, антиблокировочную систему, электронную систему распределения тормозных усилий, ремни безопасности с преднатяжителями и креплениями ISOFIX.

В дорогих комплектациях «Престиж» и «Максимум» внедорожник дополнительно оснащается системой стабилизации курсовой устойчивости, которую для машины адаптировали инженеры BOSCH. ESP также выполняет в машине функцию помощника при старте на подъеме, а также обеспечивает имитацию межколесных блокировок.

Еще система ESP в модели УАЗ «Патриот» наделена режимом Off-Road, за счет которого электронные ассистенты делают машину более проходимой на рыхлых поверхностях вроде снега или песка.

Напомним, стоимость обновленного УАЗ «Патриот» составляет от 665 910 рублей. В начальной версии машина продается с 134-сильным мотором, а более дорогие комплектации оснащаются двигателем на 150 л.с.

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Автор - Макс Обломов
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