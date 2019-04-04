Самые неожиданные: Названы иномарки, которые лучше не покупать

Вчера, 15:48 \\ Авто/Мото

Автомобильные эксперты перечислили машины, которые подпадали под масштабные сервисные кампании.

Эксперты назвали иномарки, которые лучше не покупать – в «черный список» вошли как привычные, так и самые неожиданные модели. На первом месте оказалась Peugeot 107. Вместе с этой машиной отзывались Traveller и Expert.

Второе место в списке досталось Citroen C1. Также с этой моделью на одной позиции оказались Spacetourer и Jumpy. В тройку лидеров антирейтинга также вошли Subaru Impreza и Forester.

Неожиданностью стало то, что в список вошли модели Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90 и V40 Cross Country. Это удивляет, ведь автомобили шведской марки всегда считались одними из самых надежных машин в мире. Замкнули пятерку модели Audi A4, A5, A6, A7, A8 и Q7.

К слову, недавно сообщалось, что в России отзывают 14,5 тысячи автомобилей Ford Explorer. Кроме того, в РФ объявлена сервисная кампания, под которую подпадают более 32 тысяч экземпляров LADA Largus.

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Автор - Макс Обломов
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