О преимуществах прошивки АМТ 3.0 для LADA Vesta рассказал эксперт

С тех пор как «АвтоВАЗ» обновил «робота» до версии 2.0 прошло чуть больше года, и многие водители оценили позитивные изменения. Однако АМТ 3.0 стала ещё лучше предшественника.

Российский автогигант прислушался к критике автоматизированной МКПП, поэтому в своё время стал выпускать LADA Vesta с трансмиссией АМТ 2.0. Помимо исправления «косяков», у неё появились новые режимы: «зимний» и «ползучий». Однако у автовладельцев осталось несколько жалоб, например, касательно того, что педаль газа «тупит» в «ползучем» режиме.

На канале «Инварь Инсайд» был продемонстрировал процесс перепрошивки «робота» LADA Vesta до версии 3.0, которая была позаимствована у XRay Sport. Хотя этот процесс предусматривает три этапа, на них нужно всего пять минут. Затем специалист провёл адаптацию коробки перед при помощи Scanmatic 2 Pro.

Также он протестировал машину после перепрошивки. Как отметил эксперт, важным преимуществом АМТ 3.0 является улучшение динамики, особенно это касается режима Sport, но и в других режимах КПП стала вести себя лучше.

После обновления коробка «выкручивает» больше оборотов и до последнего не переключает передачу вниз. Помимо этого, немного по-другому стал работать ESP. Теперь во время резкого старта в спортивном режиме коробка перестала гасить крутящий момент, что делалось ради предотвращения заноса.