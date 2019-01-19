«Как внедорожник Прадо никакой»: В сети сравнили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Koleos

Вчера, 21:00 \\ Авто/Мото

Вопрос о выборе между подержанным «японцем» и новым «французом» вызвал спор между участниками обсуждения.

Один из пользователей не смог самостоятельно выбрать между покупкой относительно старого «Прадо» и нового Renault Koleos, поэтому решил спросить совета в сообществе соцсети «Вконтакте», посвященном Toyota Land Cruiser Prado. Ожидаемо большая часть отвечающих решила полить грязью французский автопром: «Фуу, как можно это французское недоразумение сравнивать с автомобилями», «Недомашина», «То же самое, что попросить священника выбрать между церковью и сатаной», – пишут «прадоводы».

«Тойота – это бренд, зарекомендовавший себя, но новая машина есть новая…» – засомневался другой подписчик.

Далее в обсуждение вмешался бывший владелец Land Cruiser Prado 120, который заявил, что лучше взять Renault Koleos, поскольку он новый, проще и дешевле в обслуживании. «Как внедорожник Прадо никакой», – написал он. – «Лучше он только на сухом грунте в гору, а на обледенелый бордюр в городе даже не заедет». Его поддержал другой комментатор: «Новый Колеос несравнимо лучше 10-летнего Прадика».

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Автор - Марина Кравченко
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