Живая легенда: На улицах Воронежа нашли 80-летний ГАЗ М-1, сделанный на базе Ford

Сегодня, 17:38 \\ Авто/Мото

Столица Черноземья уже в который раз становится местом, где находят крайне нетипичные для этого региона автомобили.

Золотой Bentley Continental GT, заглохшая Tesla Model X, Rolls-Royce Phantom за 50 млн рублей, эпичный Chevrolet Corvette – компанию этим солидным автомобилям теперь составил 80-летний ГАЗ М-1, который с 1936 по 1942 года собирали в СССР. Что примечательно, техническая документация для сборки была услужливо предоставлена американской компанией Ford в рамках заключения договора о технической помощи.

Живая легенда притягивала к себе внимание прохожих и водителей, двигаясь по одной из Воронежских улиц, в то время как автор снимка заявил, что максимально удивился, обнаружив на дороге «Эмку», да ещё и в таком приличном состоянии. Не исключено, что владельцу автомобиля пришлось изрядно потратиться на реставрацию и приведение машины в такой вид.

Отдельного упоминания достоин силовой агрегат ГАЗ М-1. Его конструкция представляла собой усовершенствованный мотор предыдущего поколения, отличаясь отличной динамикой и приличным уровнем надежности, ведь этот 50-сильный бензиновый двигатель позже даже начали ставить на грузовые автомобили ГАЗ-ММ.

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Автор - Алекс Ройзман
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