«Не проехал даже 1 500 км»: О плюсах и минусах УАЗ «Патриот» рассказал блогер

За 90 000 км пробега российский внедорожник оставил у водителя позитивное впечатление.

В своём обзоре блогер Антон Тихий решил рассказать, как УАЗ «Патриот» пережил довольно активную эксплуатацию и объяснил, что ему нравится в «Патрике» сильнее всего. За 90 000 км пробега на автомобиле пришлось поменять цепь ГРМ и сцепление, а также множество датчиков «по мелочи». Помимо этого, водитель установил на автомобиль новую резину.

Из серьезных минусов УАЗ «Патриот» автомобилист отмечает тот факт, что вышеупомянутая цепь ГРМ «полетела» всего лишь спустя пару месяцев езды, что водитель счёл попросту недопустимым: «Не проехал даже 1 500 километров на ней, выкинул». Заводское сцепление решено было поменять на новое после того, как водитель понял, что для него оно чересчур жесткое и нога постоянно устаёт.

Зато плюсы «Патрика» оказались куда весомее. Обзорщика порадовало, что он без проблем смог «лифтануть» внедорожник, оснастив его проставками, после чего появилась возможность поставить усиленные внедорожные колёса 19-го диаметра, что придало УАЗ «Патриот» агрессивный и стильный вид. Подводя итог, блогер заявил, что недостатки «Патриота» – пустячные, ведь его проходимость и универсальность перевешивает едва ли не всякую проблему.