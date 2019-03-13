«Не проехал даже 1 500 км»: О плюсах и минусах УАЗ «Патриот» рассказал блогер

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

За 90 000 км пробега российский внедорожник оставил у водителя позитивное впечатление.

В своём обзоре блогер Антон Тихий решил рассказать, как УАЗ «Патриот» пережил довольно активную эксплуатацию и объяснил, что ему нравится в «Патрике» сильнее всего. За 90 000 км пробега на автомобиле пришлось поменять цепь ГРМ и сцепление, а также множество датчиков «по мелочи». Помимо этого, водитель установил на автомобиль новую резину.

Из серьезных минусов УАЗ «Патриот» автомобилист отмечает тот факт, что вышеупомянутая цепь ГРМ «полетела» всего лишь спустя пару месяцев езды, что водитель счёл попросту недопустимым: «Не проехал даже 1 500 километров на ней, выкинул». Заводское сцепление решено было поменять на новое после того, как водитель понял, что для него оно чересчур жесткое и нога постоянно устаёт.

Зато плюсы «Патрика» оказались куда весомее. Обзорщика порадовало, что он без проблем смог «лифтануть» внедорожник, оснастив его проставками, после чего появилась возможность поставить усиленные внедорожные колёса 19-го диаметра, что придало УАЗ «Патриот» агрессивный и стильный вид. Подводя итог, блогер заявил, что недостатки «Патриота» – пустячные, ведь его проходимость и универсальность перевешивает едва ли не всякую проблему.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

«Дорого и ненадежно»: О целесообразности покупки Volvo XC70 со «вторички» подробно рассказал эксперт

Шведский премиальный универсал повышенной проходимости, как и все автомобили нуждается в...

«Живее всех живых»: Что нужно знать о подержанном Volvo S80 рассказал эксперт

Шведский премиум-седан достаточно надежен и привлекателен, что позволяет ему стать...

Самые быстропродаваемые авто с пробегом назвали эксперты

Не секрет, что покупателей быстрее всего находят самые популярные бренды и модели авто....

«Трактор, который не тонет»: Внедорожные возможности «заряженного» ВАЗ-2110 восхитили блогера

Несмотря на то, что «Десятка» оказалась подготовлена к тяжелым дорожным условиям, такой...

Рестайлинг для бестселлера: Выход обновленной LADA Vesta FL запланирован на конец этого года

Полноценная презентация фейслифтовой «Весты» может произойти уже осенью этого года.

«Брать такую же я бы не стал»: Владелец Hyundai Solaris поменялся автомобилем с владельцем LADA Vesta

Владельцы популярных в России LADA Vesta и Hyundai Solaris решили поменяться машинами на...

Новые горизонты: «АвтоВАЗ» отправил к дилерам вседорожную LADA Granta Cross

На это указывает появившийся в интернете видеоролик, в котором видно, как отечественные...

Он существует: Porsche 718 в восхищающем цвете сфотографировали в Воронеже

Диковинка пришлась по вкусу пользователям сети.

«24 секунды мучений»: Что реально бесит в KIA Sportage после Nissan Qashqai – эксперт

У автомобилиста претензий не так уж и много, но те, что есть, просто не дают ему покоя.

«Неужели замена для Креты?»: Анонс появления в России нового кроссовера от KIA обсудили в сети

Российские автолюбители оказались крайне обеспокоены новостью о скором выходе нового...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ