Надежный хэтчбек на каждый день: Что нужно знать о подержанном Opel Astra рассказал эксперт

Сегодня, 16:03 \\ Авто/Мото

Немецкий хэтчбек отлично подойдет для езды в город ской черте и за ее пределами.

В настоящее время на российской «вторичке» можно встретить достаточное количество Opel Astra, предлагаемых по цене от 400 000 рублей. Ведущий канала «АВТО БУ» подробно рассказал, что необходимо знать о покупке подержанного немецкого хэтчбека.

Интересно, что за такую же цену можно приобрести Volkswagen Polo или Hyundai Solaris, но «Астра» является автомобилем более высокого класса, обладающего мягким пластиком и другими премиальными «фишками».

Сообщается, что Opel Astra можно назвать надежным хэтчбеком на каждый день. В России Opel Astra комплектуется только бензиновыми «атмосферниками» и турбомоторами. Самым распространенным мотором на «Астре» является 1,6-литровый двигатель с производительностью 115 лошадиных сил, но также часто используется 1,4-литровый 100-сильный агрегат. Они работают в паре с 4-позиционной МКПП и 6-ступенчатой АКПП.

Первый мотор достаточно неприхотлив и прекрасно работает с бензином АИ-92 и АИ-95, но при этом у него слабая динамика. На 100 км «Астра» с таким агрегатом «кушает» 10-11 литров топлива. Второй агрегат отличается улучшенной динамикой – Opel Astra с таким двигателем набирает первую «сотню» за 9,8 секунды. После 100 000 км на этом движке выходит из строя турбокомпрессор, а также происходит масложор из-за разрушения поршней. Также этот мотор чувствителен к качеству топлива и в него рекомендуется заливать бензин АИ-95, купленный на проверенных АЗС. Коробки передач достаточно надежны и не вызывают никаких нареканий.

Подвеска и рулевое управление на Opel Astra фактически беспроблемны, но при возникновения стука сзади рекомендуется заменить скобы задних суппортов. Эта операция обойдется примерно в 4 000 рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

«Дорого и ненадежно»: О целесообразности покупки Volvo XC70 со «вторички» подробно рассказал эксперт

Шведский премиальный универсал повышенной проходимости, как и все автомобили нуждается в...

«Живее всех живых»: Что нужно знать о подержанном Volvo S80 рассказал эксперт

Шведский премиум-седан достаточно надежен и привлекателен, что позволяет ему стать...

Рестайлинг для бестселлера: Выход обновленной LADA Vesta FL запланирован на конец этого года

Полноценная презентация фейслифтовой «Весты» может произойти уже осенью этого года.

Новые горизонты: «АвтоВАЗ» отправил к дилерам вседорожную LADA Granta Cross

На это указывает появившийся в интернете видеоролик, в котором видно, как отечественные...

Самые быстропродаваемые авто с пробегом назвали эксперты

Не секрет, что покупателей быстрее всего находят самые популярные бренды и модели авто....

«24 секунды мучений»: Что реально бесит в KIA Sportage после Nissan Qashqai – эксперт

У автомобилиста претензий не так уж и много, но те, что есть, просто не дают ему покоя.

«Неужели замена для Креты?»: Анонс появления в России нового кроссовера от KIA обсудили в сети

Российские автолюбители оказались крайне обеспокоены новостью о скором выходе нового...

Он существует: Porsche 718 в восхищающем цвете сфотографировали в Воронеже

Диковинка пришлась по вкусу пользователям сети.

«Коровка за полмиллиона»: Реально ли отыскать «неубитую» Toyota Corolla Е150 – сеть

Автомобилисты обсудили, каковы шансы найти приличного «японца» с пробегом за 500 000...

Три года с «Хантером»: Владелец внедорожника УАЗ раскрыл особенности его эксплуатации

Отечественный автомобилист рассказал, что делалось с машиной, чтобы продлить срок ее...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ