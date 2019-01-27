Надежный хэтчбек на каждый день: Что нужно знать о подержанном Opel Astra рассказал эксперт

Немецкий хэтчбек отлично подойдет для езды в город ской черте и за ее пределами.

В настоящее время на российской «вторичке» можно встретить достаточное количество Opel Astra, предлагаемых по цене от 400 000 рублей. Ведущий канала «АВТО БУ» подробно рассказал, что необходимо знать о покупке подержанного немецкого хэтчбека.

Интересно, что за такую же цену можно приобрести Volkswagen Polo или Hyundai Solaris, но «Астра» является автомобилем более высокого класса, обладающего мягким пластиком и другими премиальными «фишками».

Сообщается, что Opel Astra можно назвать надежным хэтчбеком на каждый день. В России Opel Astra комплектуется только бензиновыми «атмосферниками» и турбомоторами. Самым распространенным мотором на «Астре» является 1,6-литровый двигатель с производительностью 115 лошадиных сил, но также часто используется 1,4-литровый 100-сильный агрегат. Они работают в паре с 4-позиционной МКПП и 6-ступенчатой АКПП.

Первый мотор достаточно неприхотлив и прекрасно работает с бензином АИ-92 и АИ-95, но при этом у него слабая динамика. На 100 км «Астра» с таким агрегатом «кушает» 10-11 литров топлива. Второй агрегат отличается улучшенной динамикой – Opel Astra с таким двигателем набирает первую «сотню» за 9,8 секунды. После 100 000 км на этом движке выходит из строя турбокомпрессор, а также происходит масложор из-за разрушения поршней. Также этот мотор чувствителен к качеству топлива и в него рекомендуется заливать бензин АИ-95, купленный на проверенных АЗС. Коробки передач достаточно надежны и не вызывают никаких нареканий.

Подвеска и рулевое управление на Opel Astra фактически беспроблемны, но при возникновения стука сзади рекомендуется заменить скобы задних суппортов. Эта операция обойдется примерно в 4 000 рублей.