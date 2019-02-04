Подробнее некуда: О главных достоинствах и недостатках интерьера нового Nissan X-Trail рассказал эксперт

Популярный блогер решил выяснить, как изменился салон прославленного «японца» после рестайлинга.

Помимо этого, эксперт с YouTube-канала «Авто.ру» захотел разобраться, почему Nissan X-Trail на протяжении вот уже долгого времени является одним из самых продаваемых автомобилей в мире. Как рассказал обзорщик, в прошлом году «Хитрила» и вовсе вошел в пятерку самых покупаемых машин на глобальном автомобильном рынке, став вторым по популярности кроссовером, опередив Volkswagen Tiguan и Honda CR-V.

Изнутри салон Nissan X-Trail кажется совершенно обычным: «Типичный салон типичного японского кроссовера. Есть хорошее, но есть и плохое». Материалы отделки неплохие, почти всё – мягкое, но иногда водителю недостаёт ощущения настоящего качества, присущего тому же Volkswagen Tiguan. Эргономика, по мнению блогера, «по-японски хромая». Речь идёт о крайне неудобной трехуровневой панели, расположенной слева под рулём.

На кнопках двери нет подсветки, стеклоподъёмник всего один, а в лоток для телефона не помещается ни один из современных смартфонов – эргономику Nissan X-Trail обзорщик называет едва ли не главным его недостатком. При этом и достоинств у интерьера хватает, и водитель попросту в восторге от сидений, разрабатываемых по технологии NASA, обеспечивая, благодаря своей форме, крайне медленное накопление усталости у водителя.

Подводя итог, комментатор заметил, что несмотря на крайне спорную эргономику, покупать Nissan X-Trail в 2019 году – все еще можно, ведь если в плане интерьера после рестайлинга всё стало немного хуже, то ездовые характеристики и надежность – никуда не делись, и смогут порадовать новых владельцев японского кроссовера.