«Нечего там ловить»: Почему смело можно «забить» на ТО-0 для KIA Rio, рассказал владелец

Сегодня, 10:31 \\ Авто/Мото

Автомобилист объяснил, что если руки «растут откуда нужно», то необходимое обслуживание можно смело провести самостоятельно.

Так считает и большая часть комментаторов из сообщества любителей корейский автомобилей «ВКонтакте». Владелец KIA Rio решил поделиться своим опытом похода к официальным дилерам бренда для прохождения нулевого ТО, а также объяснил, почему на данное мероприятие можно смело «забить», даже при условии возможной потери гарантии.

В первую очередь, водитель сразу обозначил, что из действительно важных моментов обслуживания, его KIA Rio лишь заменили масло и поменяли фильтра, что, по его мнению, может сделать каждый первый владелец автомобиля, если хотя бы попробует воспользоваться советами, который в сети на данный момент предостаточно.

Автомобилисту не понравилось поведение механика, занимавшегося вышеуказанными действиями – «эксперт» всё делал очень вальяжно, постоянно разговаривал с коллегами по цеху и прикладывался к кружке с непонятным содержимым. Замена масла и фильтров заняла у дилеров всего-то полчаса, и владелец KIA Rio искренне не понимает, чего ради это все затевалось.

«Нечего там ловить, если вы в состоянии сами сделать всё это. Займёт это у вас 30 минут, и денег, кроме как на расходники, вы не потратите», – возмущается автомобилист, уточняя, что отныне попытается обходить стороной официальных дилеров KIA.

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Автор - Алекс Ройзман
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