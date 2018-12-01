«Жигулайн»: Тюнингованный Nissan Skyline напомнил пользователям сети ВАЗ-2106

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Nissan Skyline в кузове образца 70-х и сам по себе многим автомобилистам напоминает «шестерку». Но даже в нелепо оттюнингованном экземпляре пользователи углядели ВАЗ-2106.

Авто производится в Японии еще с 1957 года: поначалу его выпускала компания Prince Motor, а с 1966 года – выкупивший ее автоконцерн Nissan. На сегодняшний день «Скайлан» сменил уже 13 генераций.

Фотоснимок четырехдверного Nissan Skyline со спорным тюнингом появился в тематическом сообществе соцсети «Вконтакте». Японскую классику покрасили в два цвета: передняя часть кузова выкрашена в ярко-бирюзовый оттенок, который в области дверей переходит в черный. Также автомобиль обзавелся новыми обвесами, накладками на фары и большими уродливыми колесами.

«Что-то от этой японской классики Жигулями отдает», – заметил один из пользователей в комментариях. «Ага, жигуляссика», «Жигулайн», «Японский тазик», – подхватили другие подписчики. «ВАЗ-2106 так испортить еще никто не мог», – добавил следующий комментатор.

Части автолюбителей просто не понравился новый дизайн «японца»: «На диски барабаны от стиралок поставили что ли?», «Сжечь вместе с создателем три раза», «На это больно смотреть», – пишут комментаторы.

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Автор - Марина Кравченко
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