Противоречивая новинка: Эксперт протестировал обновленную Hyundai Elantra

Компания Hyundai намерена завоевать российский рынок с помощью рестайлинговой модели 2019 года Hyundai Elantra. Каковы шансы, попробовал разобраться эксперт.

Elantra глобально считается самой продаваемой моделью Hyundai в мире. За 20 лет было продано 12 млн. экземпляров. В то же время, на российском рынке «Элантры» не пользовались успехом, что решили справить корейцы, выпустив в продажу новую Hyundai Elantra 2019 модельного года. Новинку протестировал автоэксперт Роман Щукин, выложив на канале «АВТО ПЛЮС» обстоятельный тест-драйв.

Встречают по одежке. От предыдущей «Элантры» в кузове новой версии остались только крыша и двери. Изюминка новинки – это LED-оптика, которая на поверку оказалась качественной.

Под капотом располагается 2-литровый бензиновый мотор, который может работать в паре как с 6-ступенчатой МКПП, так и с 6-диапазонной АКПП. Раньше «резвый» 2-литровый двигатель был доступен только в «автомате». «Механика» же с мощным мотором по замыслу корейцев позволит продвигать машину как спортивное авто. Ранее седан позиционировался как городской семейный автомобиль. В пользу «спорта» в рестайлинговой версии появился круиз-контроль, а в варианте с «автоматом» еще и спортивный режим.

Однако судя по подвеске Hyundai Elantra 2019 года еще далека от спортивного авто – задняя часть машины нестабильна на неровном покрытии.

Тест на льду переднеприводный седан пройдет при только должном овладении искусством экстремального вождения, а также ручном включении и отключении антиблокировочной и стабилизационной систем.

Мультимедиа-система и климат-контроль стали лучше.

Эксперт отметил «уравновешивание»: действительно интересные решения, например, скрытая в эмблеме кнопка открытия багажника, уравновешиваются «древними» рычагами в салоне, что создает некоторые противоречия.

Длина новой «Элантры» 4,62 м (база 2,7 м), ширина 1,8 м, высота 1,45 м. заявленный средний расход бензина 7,4 л/100 км, а на деле оказалось 8,9 л.

Напомним, что минимальная стоимость базовой комплектации составляет 1,05 млн. рублей, максимальной почти 1,5 млн. рублей.