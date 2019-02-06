Миниатюрный Fiat Uno стал 600-сильным монстром дрэга

Сегодня, 16:05 \\ Авто/Мото

Благодаря своей маленькой массе итальянский хэтчбек стал идеальным претендентом на роль гоночной машины для дрэг-рейсинга.

Миниатюрный доработанный Fiat Uno уже несколько лет успешно участвует в заездах на четверть мили в Европе. Тюнеры установили под капот ярко-оранжевого «малыша» 1,5-литровую «турбочетвёрку» от Lancia Delta. Более того, этот мотор расточили до объёма 1,6 л, за счёт чего из него удалось «выжать» невероятные 600 лошадиных сил. Причём вся тяга передаётся только на переднюю колёсную ось.

Напомним, эта модель весит всего около 700-945 кг, а в длину не превышает 3 689 мм. В стоке Fiat Uno могли приводить в движение бензиновые агрегаты объёмом 0,9-1,5 л и «дизели» на 1,3-1,7 л.

Как правило, дрэгстеры оборудуют огромными задними покрышками наряду с маленькими колёсами спереди. В случае с 600-сильным Fiat Uno ситуация противоположна: автомобиль получил гигантские передние шины.

В ходе Wide Open Spring National 2019 эта машина смогла стать лучшей в состязании в четверть мили. Этот участок хэтчбек проехал за 9,4 с, развив максимальную скорость в 258 км/ч.

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Автор - Алина Руднева
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