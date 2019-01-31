Новый УАЗ стал фактически иномаркой: Блогер показал, из чего делают «Патриотов»

Внешность – не главное, главное то, что внутри, а «внутри» у новых «Патриотов» есть, на что посмотреть.

До недавнего времени отечественный автопром не был серьезным конкурентом зарубежному. Сегодня многое изменилось, что, порою, не понятно, что же «брать» - внедорожник иностранной марки или предпочесть УАЗ? Видеоблогер и автомобилист Дмитрий Флегантов поделился на своем ютуб-канале обзором на свой новый УАЗ «Патриот» 2019 модельного года, на котором уже успел «пройти» 28 тысяч км без нареканий.

Оказалось, что новый УАЗ фактически иномарка, судя по сборке: все ключевые узлы, механизмы, агрегаты, системы и компоненты иностранного производства. Причем, использована продукция таких фирм, которые являются поставщиками для корейского, японского, немецкого, чешского автопрома.

В «бошевский набор» нового «Патриота» входят ЭБУ, дроссельная заслонка и топливная рампа, блок тормозной системы, датчик абсолютного давления, электронная педаль газа, ABS, система курсовой устойчивости ESP.

Салон и поездки стали более комфортным благодаря климат-системе японского производства, дополненной корейским компрессором. Комфорта управлению автомобилем придает гидроусилитель руля известной американской компании Delphi, продукцией которой пользуется концерн General Motors. Вакуумный усилитель тормозов чешского производства.

Казалось бы, двигатель-то «наш». Но и тут не все так просто. Это модифицированный ZMZ Pro с двухрядной цепью, который при прежнем объеме (2,7 л) стал более мощным (150 «коней), с повышенной степенью сжатия. Машина, по словам блогера, обладает «ломовой тягой с низов» благодаря смещению максимального крутящего момента в область малых оборотов – 235 Нм при 2650 об/мин. Улучшения обеспечены, в том числе, за счет использования в двигателе гидронатяжителей цепи и гидроколмпенсаторов немецкой фирмы INA, корейских поршней Dong Yang Piston (то же в моторах Hyundai и KIA). Двигатель работает в паре с «механикой», при этом «раздатка» и «коробка» изготовлены по заказу в Корее на заводе Hyundai. Сцепление установлено LUK (Германия).

Практически, критерии выбора внедорожника сводятся к дизайну, престижу и цене.