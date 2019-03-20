KIA Sportage с агрессивным дизайном пользуется ажиотажным спросом

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

В начале 2019 года на рынке появился новый корейский кроссовер KIA Sportage, обладающий новым дизайном. Интересно, что новинка, известная как KIA KX5, предназначена для рынка КНР.

Интересно, что внешний облик нового «Спортейджа» кардинально отличается от глобальной версии, которая вышла на российский рынок. Но технические параметры новинки не изменились. Согласно информации, предоставленной пресс-центром KIA, эффектная внешность позволила за первые четыре месяца увеличить продажи в 2,7 раза, что говорит об ажиотажном спросе на автомобиль.

Стоит сказать, что китайская версия KIA Sportage обладает пересмотренной радиаторной решеткой, обновленным передним бампером с матричными противотуманными осветителями и иными задними фонарями. Также корейская машина больше не имеет спорной головной оптики.

За самый дешевый вариант с 2-литровым 165-сильным двигателем с 6-позиционной МКПП и АКПП, придется выложить 154 800 юаней или 1 447 000 рублей. Топовая комплектация KIA Sportage со 177-сильным 1,6-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной КПП обойдется от 231 800 юаней или 2 167 000 рублей.

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Автор - Михаил Соболев
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