Только для Японии: TRD подготовила для Toyota Supra новый аэродинамический обвес

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Штатное тюнинг-ателье Toyota Race Development подготовила новый пакет доработок, предназначенный для возрожденного Toyota Supra, недавно вышедшего на «родной рынок». Благодаря этому тюнингу спорткар получил более агрессивный внешний облик.

«Супра» в версии TRD обзавелась углепластиковым передним сплитером, карбоновыми вставками, боковыми юбками, задним диффузором и спойлером. Также японский спорткар снабдили 20-спицевыми коваными колесными дисками размером 19 дюймов.

Интересно, что спортивные дополнения от TRD для Toyota Supra предлагаются только для Японии. Передний сплиттер предлагается за 188 000 рублей, боковые юбки обойдутся в 206 000 рублей, диффузор стоит 94 000 рублей, спойлер – 117 000 рублей и колеса обойдутся в 376 000 рублей.

 Стоит напомнить, что новая Toyota Supra дебютировала в январе 2019 года в рамках Детройтского автосалона. Спорткар получил тримотора – 2-литровый 197-сильный, 2-литровый 258-сильный и 3-литровый 340-сильный агрегаты. В Россию новый спорткар из Японии приедет только во втором полугодии нынешнего года в количестве 22 штук.

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Автор - Михаил Соболев
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