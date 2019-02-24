«Некитайский китаец»: Особенности Chery Tiggo 7 раскрыл блогер

Отечественный обзорщик провел тест-драйв кроссовера, благодаря чему выявил его минусы и преимущества.

Блогер Игорь Бурцев на одноименном YouTube-канале раскрыл особенности Chery Tiggo 7, появившегося в России в марте текущего года. Бытует мнение, что обсуждаемая машина – китайская, однако эксперт напоминает, что это не совсем так, ведь ее разрабатывали в исследовательском центре, в котором создаются машины Jaguar и Land Rover. Кроме того, дизайном Tiggo 7 занимался британец, а не кто-то из КНР.

Блогера удивило, что «некитайский китаец» имеет практически идеальные стыки кузовных элементов, а пороги авто всегда чистые, так как они защищены пластиковой накладкой на дверях и резиновым уплотнителем. Несмотря на доступность машины, она наделена мультимедийной системой с навигатором Waze и с 9-дюймовым дисплеем, а также круговым обзором.

Chery Tiggo 7 имеет только переднеприводную версию, однако блогер обращает внимание на хорошую геометрическую проходимость автомобиля и клиренс в 190 мм.

Chery Tiggo 7 представляет собой компакт-кросс, а потому багажник объемом в 400 л для модели вполне нормален. Его можно расширить за счет складывания кресел, однако при этом в салоне машины не будет ровного пола. Так или иначе, невзирая на компактный класс, автомобиль имеет весьма просторный салон. Кроме того, в машине есть обогрев всех кресел, а на заднем ряду еще предусмотрены дефлекторы, которые из-под сидений выдувают теплый воздух, что сделано специально для российского рынка.

Движет кроссовером Chery Tiggo 7 120-сильный мотор, сочетающийся с вариатором. По словам блогера, этот агрегат обеспечивает машине достаточную для нормальной езды динамику. Еще машину можно купить со 150-сильным двигателем в связке с 6-МКПП. Говоря о подвеске кроссовера обзорщик отметил, что она жесткая, не дает автомобилю крениться, но из-за жесткости не подойдет для «хулиганского» стиля езды.