«Своего хозяина переживёт»: Почему Toyota Land Cruiser 200 не страшен конец света – блогер

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Автоледи объяснила, что при апокалипсисе прославленный «Крузак» имеет все шансы остаться одним из немногих «выживших» машин.

До этого популярная американская обзорщица Sarah-n-Tuned рассказывала о Hyundai Tucson, как о кроссовере, которой может справиться с концом света, но далеко не факт, что в условиях апокалипсиса он протянет слишком долго, а вот когда речь зашла о Toyota Land Cruiser 200 – мнение девушки кардинально изменилось.

Она уверена в том, что Toyota Land Cruiser никакие ядерные зимы не страшны, поскольку японский автомобиль наверняка проживёт ещё не один десяток лет после кардинальной смены обстановки. «Своего хозяина переживет наверняка», – зловеще шутит автомобилистка, уточняя, что причин для такой уверенности у неё целое множество.

Девушка хвалит «Крузак» за вместительный салон, в котором смело могут ездить до 7 пассажиров – данный факт особенно важен в условиях, в которых большим семьям придётся часто и быстро перемещаться в поисках обжитых населенных пунктов. Не самая лучшая динамика тут компенсируется надежностью Toyota Land Cruiser, ведь даже ночью, находясь в дороге, можно смело остановить машину и заночевать в ней.

Подводя итог, автоледи пошутила, что апокалипсис суждено пережить не только тараканам, но и Toyota Land Cruiser 200, ведь он хорош абсолютно во всём – от надежности до проходимости.

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Автор - Алекс Ройзман
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