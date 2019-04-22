«Можно ездить всей семьей»: Подходит ли УАЗ «Патриот» для поездок с детьми, рассказал эксперт

Блогер не ожидал, что задние сиденья автомобиля окажутся настолько комфортными и функциональными для размещения детских кресел.

В своём видео на канале «Я рулю», популярный обзорщик решил выяснить, насколько серьезный, «мужицкий» УАЗ «Патриот» подходит для семейных поездок и реально ли размещать в нём не только взрослых, но и детей – с необходимым комфортом и безопасностью.

Как выяснилось в течение обзора, о том, чтобы перевозить детей на переднем кресле, речи быть не может. Виной тому – невозможность отключить фронтальную подушку безопасности, в которой нет необходимости, если спереди едет ребенок в детском кресле.

Что касается заднего ряда сидений, то тут ситуация заметно улучшается – автоблогер попытался установить в УАЗ «Патриот» детские кресла нескольких типов, и все эти попытки увенчались успехом, разве что места для креплений IsoFix выполнены не самым удачным образом – водителю пришлось усердно «откапывать» места крепежа для кресла под обивкой сиденья.

Помимо проверки УАЗ «Патриот» на пригодность для путешествий с детьми, блогер отметил, что его радует наличие детских замков на задних дверях. Единственный минус – они металлические, а не пластиковые, из-за чего постоянно приходится прикладывать усилия, чтобы их закрыть. В остальном же претензий никаких: «Всё надежно крепится, можно ездить всей семьей».