Мощь и роскошь: BMW M5 вышла в юбилейной версии Edition 35 Years

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

На рынок отправится всего 350 автомобилей с особым оснащением и эксклюзивной внешностью.

Модель BMW M5 вышла в юбилейной версии Edition 35 Years. В данной новинке сочетаются мощь и роскошь, ведь ее моторный отсек занимает самый производительный агрегат в ее истории, а внешность авто дополняют декоративные панели, анодированные золотом, а также элементы из каталога BMW Individual.

Новинка посвящена 35-летнему юбилею BMW M5. В основу Edition 35 Years легла модификация Competition. Моторные отсеки автомобилей лимитированной серии займут моторы 625-сильные моторы 4.4 V8 с двойным турбированием. Для новинки также предусмотрены полный привод M xDrive и активный дифференциал в задней оси. Первую «сотню» машина набирает за 3,3 с. До 200 км/ч авто разгоняется за 10,8 с.

BMW M5 Edition 35 Years получила покраску кузова Frozen Dark Grey, которая имеет матово-шелковую поверхность. Также для машины предусмотрены колесные диски Graphite Grey размерностью 20 дюймов и черные глянцевые тормозные суппорты (опционально можно заказать машину с карбон-керамикой и золотистыми суппортами).

Салон новинки особенен мультиконтурными М-клеслами, алюминиево-карбоновыми вставками. Также авто получило пороги с надписями M5 Edition 35 Jahre. Также есть надпись M5 Edition 35 Jahre 1/350 на крышке подстаканника.

 

О ценнике юбилейного BMW M5 пока ничего не говорится. Известно, что основные рынки машины получат ее в середине лета. В России машина появится будущей осенью.

Поделиться новостью:
Автор - Макс Обломов
Главное за неделю

Не знаешь, что от него ожидать: Немецкие журналисты оценили LADA Vesta SW Cross

С момента появления на рынке российский вседорожный универсал LADA Vesta SW Cross привлек...

«Американокитаец» завоевывает КНР: Ford Territory «обогнал» по продажам Hyundai Creta

Автогигант из США не разрабатывал машину с нуля, вместо чего построил ее на базе...

Три года с «Хантером»: Владелец внедорожника УАЗ раскрыл особенности его эксплуатации

Отечественный автомобилист рассказал, что делалось с машиной, чтобы продлить срок ее...

Поразила своей надежностью: Что случилось с Toyota Camry после 10 лет эксплуатации, показали блогеры

Состояние подержанного японского седана оценили в сети.

Новые горизонты: «АвтоВАЗ» отправил к дилерам вседорожную LADA Granta Cross

На это указывает появившийся в интернете видеоролик, в котором видно, как отечественные...

«Машина для жадных»: Плюсы и минусы дизельного Suzuki Grand Vitara раскрыл эксперт

Японский кроссовер с дизелем достаточно экономичен, но при этом он издает неприятный...

Стильный компактвэн по цене LADA Granta: Изображения нового Renault Triber попали в сеть

Стоимость ожидаемой новинки составит всего лишь 500 000 рублей. Продажи скоро начнутся в...

«Бензина нужно много в эту заразу»: Претензиями к новому Toyota RAV4 поделились в сети

Несмотря на то, что «Равчик» – практически беспроблемный кроссовер, проблемных моментов у...

«Сгнил в ноль за два года»: «Разваливающийся на глазах» УАЗ «Патриот» шокировал владельца

Водитель рассказал, что купил «Патрика» с пробегом, но практически в идеальном состоянии,...

Теплые цвета и футуризм: В сеть утекли снимки салона нового Porsche Taycan

Судя по всему, интерьер ожидаемой новинки будет напоминать о концепте Mission E.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ