Мощь и роскошь: BMW M5 вышла в юбилейной версии Edition 35 Years

На рынок отправится всего 350 автомобилей с особым оснащением и эксклюзивной внешностью.

Модель BMW M5 вышла в юбилейной версии Edition 35 Years. В данной новинке сочетаются мощь и роскошь, ведь ее моторный отсек занимает самый производительный агрегат в ее истории, а внешность авто дополняют декоративные панели, анодированные золотом, а также элементы из каталога BMW Individual.

Новинка посвящена 35-летнему юбилею BMW M5. В основу Edition 35 Years легла модификация Competition. Моторные отсеки автомобилей лимитированной серии займут моторы 625-сильные моторы 4.4 V8 с двойным турбированием. Для новинки также предусмотрены полный привод M xDrive и активный дифференциал в задней оси. Первую «сотню» машина набирает за 3,3 с. До 200 км/ч авто разгоняется за 10,8 с.

BMW M5 Edition 35 Years получила покраску кузова Frozen Dark Grey, которая имеет матово-шелковую поверхность. Также для машины предусмотрены колесные диски Graphite Grey размерностью 20 дюймов и черные глянцевые тормозные суппорты (опционально можно заказать машину с карбон-керамикой и золотистыми суппортами).

Салон новинки особенен мультиконтурными М-клеслами, алюминиево-карбоновыми вставками. Также авто получило пороги с надписями M5 Edition 35 Jahre. Также есть надпись M5 Edition 35 Jahre 1/350 на крышке подстаканника.

О ценнике юбилейного BMW M5 пока ничего не говорится. Известно, что основные рынки машины получат ее в середине лета. В России машина появится будущей осенью.