Камуфляж не уберёг: Бюджетный хэтчбек Renault Kwid 2020 замечен на дорожных тестах

От прототипа, попавшего в объективы фотошпионов несколько недель назад, автомобиль отличается более простым оснащением.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что на дорожных тестах была замечена именно стартовая комплектация бюджетного кроссовера Renault Kwid 2020 модельного года. Напомним, официальная презентация модели должна состояться в конце этого года, но автомобиль уже во всю проходит различные тест-драйвы.

Плотные слои камуфляжа не уберегли обновленный Renault Kwid от рассекречивания некоторых элементов экстерьера, которые уж слишком явно бросаются в глаза. Речь идёт о литых дисках и черных накладках на зеркалах заднего вида, которые ранее были глянцевыми – отсюда и вывод о том, что по дорогам общего пользования поехал именно французский хэтчбек в «базе».

Также стало понятно, что автомобиль сможет похвастать двухуровневой оптикой, новой радиаторной решеткой и переработанными бамперами. Помимо этого, специалисты предполагают, что в «топе» будут доступны светодиодные задние и передние фары.

А вот в моторном отсеке Renault Kwid 2020 обновлений ждать не стоит – под капотом бюджетника как и ранее расположатся 0,8- и 1,0-литровые «атмосферники» на 54 и 68 лошадиных сил соответственно, пару которым составит 5-скоростная механическая или автоматическая коробка передач.