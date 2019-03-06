VAG снова в лидерах: Стали известны лучшие кроссоверы и внедорожники, продающиеся в России

Сегодня, 18:06 \\ Авто/Мото

Лауреатами множества номинаций стали немецкие и японские представители SUV-сегмента.

Премия «Автомобиль года 2019» наконец приобрела своих победителей, и стали известны лучшие кроссоверы и внедорожники, которые можно купить на отечественном авторынке. Что примечательно, вот уже который год концерн VAG оказывается в лидерах по количеству наград, выиграв в трех из пяти номинаций.

Так, Volkswagen Touareg стал лучшим автомобилем в категории средних внедорожников, а BMW X7 стал лучшим тяжелым SUV. Также лидером в отдельной номинации среди пикапов был назван Volkswagen Amarok.

Что касается двух других категорий, то здесь уже не оставили шанса соперникам кроссоверы японского производства. Subaru Outback был признан лучшим универсалом, обладающим повышенной проходимостью, а среди компактных внедорожников равных не нашлось для Mitsubishi Eclipse Cross.

Напомним, премия «Автомобиль года» проходит в России с 2000 года. В прошлом году главных наград удостоились кроссоверы и внедорожники компании BMW.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Не знаешь, что от него ожидать: Немецкие журналисты оценили LADA Vesta SW Cross

С момента появления на рынке российский вседорожный универсал LADA Vesta SW Cross привлек...

«Американокитаец» завоевывает КНР: Ford Territory «обогнал» по продажам Hyundai Creta

Автогигант из США не разрабатывал машину с нуля, вместо чего построил ее на базе...

Три года с «Хантером»: Владелец внедорожника УАЗ раскрыл особенности его эксплуатации

Отечественный автомобилист рассказал, что делалось с машиной, чтобы продлить срок ее...

Поразила своей надежностью: Что случилось с Toyota Camry после 10 лет эксплуатации, показали блогеры

Состояние подержанного японского седана оценили в сети.

Новые горизонты: «АвтоВАЗ» отправил к дилерам вседорожную LADA Granta Cross

На это указывает появившийся в интернете видеоролик, в котором видно, как отечественные...

«Машина для жадных»: Плюсы и минусы дизельного Suzuki Grand Vitara раскрыл эксперт

Японский кроссовер с дизелем достаточно экономичен, но при этом он издает неприятный...

Стильный компактвэн по цене LADA Granta: Изображения нового Renault Triber попали в сеть

Стоимость ожидаемой новинки составит всего лишь 500 000 рублей. Продажи скоро начнутся в...

«Бензина нужно много в эту заразу»: Претензиями к новому Toyota RAV4 поделились в сети

Несмотря на то, что «Равчик» – практически беспроблемный кроссовер, проблемных моментов у...

«Сгнил в ноль за два года»: «Разваливающийся на глазах» УАЗ «Патриот» шокировал владельца

Водитель рассказал, что купил «Патрика» с пробегом, но практически в идеальном состоянии,...

Теплые цвета и футуризм: В сеть утекли снимки салона нового Porsche Taycan

Судя по всему, интерьер ожидаемой новинки будет напоминать о концепте Mission E.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ