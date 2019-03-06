VAG снова в лидерах: Стали известны лучшие кроссоверы и внедорожники, продающиеся в России

Лауреатами множества номинаций стали немецкие и японские представители SUV-сегмента.

Премия «Автомобиль года 2019» наконец приобрела своих победителей, и стали известны лучшие кроссоверы и внедорожники, которые можно купить на отечественном авторынке. Что примечательно, вот уже который год концерн VAG оказывается в лидерах по количеству наград, выиграв в трех из пяти номинаций.

Так, Volkswagen Touareg стал лучшим автомобилем в категории средних внедорожников, а BMW X7 стал лучшим тяжелым SUV. Также лидером в отдельной номинации среди пикапов был назван Volkswagen Amarok.

Что касается двух других категорий, то здесь уже не оставили шанса соперникам кроссоверы японского производства. Subaru Outback был признан лучшим универсалом, обладающим повышенной проходимостью, а среди компактных внедорожников равных не нашлось для Mitsubishi Eclipse Cross.

Напомним, премия «Автомобиль года» проходит в России с 2000 года. В прошлом году главных наград удостоились кроссоверы и внедорожники компании BMW.